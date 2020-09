Sono state settimane di relax, giuste per smaltire i problemi fisici e un po' di amarezza per aver chiuso in anticipo una stagione lunghissima, con la sensazione di poter dare ancora tanto a quella Juve (di Sarri), ma soprattutto di voler mettere tutto in quella che verrà. Andrea Pirlo punta forte sulla Joya, MVP della scorsa stagione in Serie A, e sogna un tridente da urlo con Ronaldo e uno tra Dzeko e Suarez, con l'uruguaiano come preferito assoluto.