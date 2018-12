Paulo Dybala si gode le vacanze, proprio come i suoi compagni di squadra della Juventus. Dopo la vittoria sulla Sampdoria Allegri ha concesso ai calciatori bianconeri oltre una settimana di ferie: la Juve tornerà a lavoro l'otto gennaio. Intanto La Joya si rilassa in vacanza bevendo mate e guardando Liverpool-Arsenal (foto nella gallery) e non è la prima volta che l'argentino si mette davanti alla tv per osservare la squadra di Jurgen Klopp.