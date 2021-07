Ancora una settimana, giorno più giorno meno, poi Jorge Antun potrà incontrare la dirigenza bianconera. E dare il via alla trattativa economica per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Se proprio non dovesse esserci intesa con quella distanza di almeno due milioni di euro tra domanda e offerta della Juve, verrà rispolverata l'idea di inserire una clausola rescissoria da quaranta o cinquanta milioni.