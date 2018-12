Es un gran honor estar en el corazón de mi ciudad. Gracias Córdoba y gracias @MundoDcomar por elegirme como el cordobés del año! @GDybala pic.twitter.com/34p2tzGwIR — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 13 dicembre 2018

Il gol allo Young Boys ha confermato il suo stato di forma in campo europeo: ma, attaccante della, a Córdoba sarà sempre ricordato come el pibe de la pensión, il ragazzino che stupiva tutti nell’. Proprio dalla città argentina, arriva un importante riconoscimento per la Joya, che ringrazia così su Twitter: “”.