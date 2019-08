Paulo Dybala resta sul mercato nonostante i no a Manchester United e Tottenham. L'attaccante argentino può lasciare la Juve e secondo quanto riporta Tuttosport, il suo status di trasferibile potrebbe essere dovuto anche a CR7: ​"Sullo sfondo c'è l'ombra di Cristiano Ronaldo - scrive il quotidiano - che secondo alcuni ha messo una pressione troppo forte per Dybala insinuando per prima le iptesi d'addio".