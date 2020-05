. Un passo formale per tutti i giocatori, per lui ancora di più, dopo la positività al coronavirus e le settimane chiuso in casa. 46 giorni di tamponi e attesa, poi pochi giorni fa la liberazione: test negativo, Covid sconfitto. Gli esami di ieri sono stati molto approfonditi, durati oltre due ore (quando la media per gli altri è stata di 20 minuti). E sono andati bene.. 62 giorni dopo la Joya torna in campo, seppur a distanza dai compagni, come tutti. Un primo passo verso la normalità, in attesa di tornare a giocare per davvero.