Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi è il giorno del rientro per Paulo Dybala. L'argentino farà infatti ritorno alla Continassa dopo il tentativo di aiutare i bianconeri in Champions League. La Joya si allenerà a parte per un certo periodo, l'obiettivo è infatti quello di recuperare per bene dalla lesione muscolare. Se tutto andrà bene, Paulo punta a tornare in gruppo a inizio settembre, contemporaneamente al ritorno dei giocatori sottratti al club dalle nazionali.