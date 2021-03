Paulo Dybala vede la luce in fondo al tunnel. L'attaccante argentino della Juventus sta meglio e punta a recuperare (almeno per la panchina) in vista del prossimo derby di Torino alla ripresa del campionato.



Sullo sfondo resta la questione relativa al suo futuro. Il suo contratto scade a giugno 2022. Come si legge su Tuttosport, la Juve a suo tempo ha avanzato una proposta intorno ai 10 milioni più bonus quanto al nuovo ingaggio che l'argentino percepirebbe; dall'entourage del giocatore nessuna risposta affermativa. E da alcune settimane si resta così, sospesi nel silenzio, mentre Paris Saint-Germain, Barcellona, Chelsea e Tottenham sognano il colpo. Anche se al momento la Premier non incontra i favori della Joya.