Al termine della vittoria sull'Atletico Madrid, l'attaccante della Juve, Paulo Dybala, ha parlato ai microfoni di Sky: "E' stato un bel gol per la posizione da cui ho tirato. Sembrava difficile, c'erano tanti giocatori davanti. La squadra ha fatto un primo tempo incredibile, siamo contenti".



SUL SUO MOMENTO - "Io mi sento bene, provo a dare sempre il massimo. A volte rischio la giocata, approfitto di questa fiducia per dare il meglio".



SULL'ESULTANZA - "La prima è stata per la mia ragazza. Il saluto militare? Volevo scherzare con Demiral, era una presa in giro. Non è nessun messaggio".