Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha parlato a Rai Sport al termine della partita vinta per 2-1 dai bianconeri contro l'Inter: "Sono contento, la squadra ha giocato veramente bene e penso che oggi abbiamo vinto meritatamente della partita. Le voci su di me? Io sono sempre stato chiaro, la mia scelta è sempre stata quella di rimanere qui. Venivo da una stagione non felice, per fortuna oggi ho segnato un gol che rimarrà nella mia mente e nella mia vittoria. Noi sapevamo già prima che questa gara non era decisiva, eravamo tranquilli perché sapevamo che il risultato non cambiava nulla. Credo si sia visto in campo che una squadra sia stata più tranquilla dell’altra. Penso anche come numeri la Juventus sia stata superiore”.