Paulo Dybala vuole restare alla Juventus. L'ha sempre detto, in pubblico e in privato. La sua priorità è restare in bianconero ma un anno dopo essere stato ad un passo da Manchester United e TottenhamAncora una volta il bilancio pesa più del progetto tecnico ma rispetto ad un anno fa l'argentino ha decisamente più motivi per storcere il naso.