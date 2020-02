Con la punizione contro il Brescia, Dybala ha trovato il gol numero 90 con la maglia bianconera. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui cannonieri della storia del club che la Joya ha messo nel mirino. Staccato Filippo Inzaghi (89), sopra il muro dei 100 ci sono nomi illustri: Guglielmo Gabetto (102 reti), Michel Platini (104) e John Charles (105). Per raggiungere questi traguardi dovrà disputare una seconda parte di stagione superlativa, in cui la Juve si giocherà il proprio destino. Il dieci argentino ha raccolto la sfida, deciso a scrivere il suo nome sempre più in alto nella storia dei bianconeri.