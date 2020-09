Edin Dzeko è stato ad un passo dalla Juve, tanto da aver già prenotato un volo per Torino. Come si legge su La Gazzetta dello Sport: "Otto giorni fa, intorno alle 11 del mattino, Edin Dzeko aveva prenotato un volo da Ciampino che lo avrebbe condotto virtualmente fra le braccia di Cristiano Ronaldo. Il giorno prima aveva svuotato il suo armadietto a Trigoria e, comprensibilmente, si era allenato in modo blando, ma da gran professionista aveva risposto presente alla convocazione di Paulo Fonseca per Verona. E presente lo ha detto anche stavolta, anche se il flusso del mercato ha fatto retromarcia e il centravanti – per la terza volta in tre anni – si è ritrovato al punto di partenza, alla Roma". Questa sera sarà titolare all'Olimpico contro i bianconeri.