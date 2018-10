"Gli uomini passano, la società resta": deve essere questo il mantra ben chiaro in casa Juventus, più importante anche del famosissimo "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta", coniato dal mitico presidente Giampiero Boniperti. L'addio di alcuni uomini cardine negli ultimi anni, giocatori, allenatori o dirigenti che fossero, è stato sempre vissuto nel medesimo modo, da Del Piero a Buffon, da Conte fino all'ultimo che saluta, l'ad Giuseppe Marotta: un commiato silenzioso, rispettoso e onorevole ma mai romantico, quasi cinico nella sua freddezza e nel pensiero subito rivolto al futuro.



Grazie e arrivederci, dunque: quasi come un rito di iniziazione al contrario, che avviene alla fine invece che all'inizio. La Juve è veramente sè stessa quando la devi lasciare: bella, vincente, apparentemente irraggiungibile ma subito pronta a nuove esperienze e traguardi, anche se sei stato fondamentale per la sua storia di successo. Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon, capitani di mille successi, non sono stati esenti da questo tipo di trattamento, e non lo è nemmeno Marotta, al quale è toccato inoltre comunicare il proprio addio in solitaria, proprio perché qualcosa con la proprietà si è rotto definitivamente.



Società che mai come ora sarà "madre e padrona": Andrea Agnelli è un uomo solo al comando, contornato da affidabili consiglieri come Pavel Nedved, ma mai il suo monopolio è stato chiaro e lucido come ora. La prima dimostrazione si è avuta quest'estate, quando a chiudere e celebrare l'affare Ronaldo è stato proprio il presidente in solitaria. L'addio di Marotta ribadisce la filosofia,: il dirigente è stato fondamentale, ma si può anche andare avanti senza di lui: come per gli altri addii, gli uomini passano, la società resta. Cinica, come è nella natura di una Vecchia Signora.



@AleDigio89