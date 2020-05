La sua condizione fisica sta migliorando, Merih Demiral lavora ormai costantemente sul campo per riprendersi dopo la rottura del legamento crociato subita a gennaio in Roma-Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, servirà almeno un altro mese e mezzo prima di considerare il difensore turco completamente recuperato. Alla Continassa non vogliono correre rischi, l'obiettivo era ritrovare l'ex Sassuolo con la nuova stagione. Lo stop e lo slittamento di questo campionato dovuto al coronavirus hanno ovviamente cambiato i piani, ma un rientro affrettato comporterebbe la possibilità di nuovi problemi.