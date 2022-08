Nota storta nella festa Juve. I bianconeri strapazzano il Sassuolo sulle ali di Di Maria. Un gol e un assist per l'argentino al debutto in A, ma l'ex Psg tiene in ansia i suoi. Poco dopo l'ora di gioco infatti l'argentino si è fermato e ha chiesto il cambio.



Allegri ha subito mandato in campo Miretti. Per Angel si tratta di un problema all'adduttore, resta da valutare l'entità. I bianconeri sperano che il loro nuovo numero 22 si sia fermato in tempo e non debba saltare qualche partita.