La Juventus potrebbe lasciar andare Daniele Rugani al Napoli negli ultimi giorni di mercato, e ai bianconeri per sostituire eventualmente Rugani è stato accostato il difensore serbo Nikola Maksimovic (proprio ex Napoli peraltro). Ma davvero la Juve lo punterà



Il Genoa ha già presentato un'offerta a Maksimovic, attualmente svincolato. Se Rugani dovesse davvero partire, la Juve potrebbe provare l'affondo in extremis per superare la proposta genoana.