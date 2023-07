Tra i tanti gioiellini azzurri messisi in luce nel recente successo dell'Under 19 all'Europeo di categoria c'è anche Luca Lipani.



Centrocampista, classe 2005, il talento del Genoa è stato protagonista di un'ottima rassegna continentale, culminata con il decisivo gol in semifinale contro la Spagna.



Ora su di lui si sono accesi i riflettori del calciomercato con Juventus e Atalanta, in particolare, che avrebbero già chiesto informazioni in merito alla dirigenza rossoblù. La risposta per entrambe è stata comunque negativa. Il Genoa crede in Lipani, lanciato peraltro in prima squadra da mister Gilardino, e non ha intenzione di privarsene.



Ne dà notizia quest'oggi il Secolo XIX.