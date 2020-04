I rapporti tra Juventus e Barcellona sono buonissimi, ormai da anni. I due club si sono già scambiati due giovani di prospettiva a gennaio e sono stati vicini diverse volte a costruire operazioni insieme, possibili scambi tra richieste fatte e proposte. Al Barça piace Bernardeschi, la Juve si è sempre tenuta informata sulle opportunità dalla Spagna e negli ultimi contatti i catalani hanno confermato la disponibilità ad alcune cessioni per realizzare incassi e plusvalenze in estate.





PROPOSTI ALLA JUVE - In particolare, ai bianconeri sono stati proposti Ivan Rakitic e Samuel Umtiti. Il croato è in uscita da tempo e giocherebbe volentieri in Italia, ecco perché la Juventus è al corrente dal Barça della possibilità di trattarlo in estate qualora si volesse inserire una pedina di esperienza nel restyling a centrocampo. Scalda meno il nome di Umtiti per caratteristiche, come tipologia di difensore; la Juve ha recepito, sa che può andare via al punto che diversi club di Premier League lo stanno già trattando, oggi non è una priorità. Intanto, due nomi sul tavolo di un asse che può portare diverse idee di mercato da qui a luglio.