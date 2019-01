La Juventus si sta convincendo ad assecondare la richiesta del difensore Mehdi Benatia di essere ceduto per trovare il campo con maggiore continuità di quanto non abbia fatto in questa prima metà di stagione in bianconero. L'offerta proveniente dal Qatar per il centrale marocchino è concreta e verrà valutata, con la possibilità di chiudere l'operazione nei primi giorni della prossima settimana. A questo punto, scatta in casa Juve la missione per individuare un sostituto di Benatia e le piste al vaglio del direttore sportivo Fabio Paratici sono molte.



Oltre al già citato Martin Caceres, che stava per accettare la proposta dei giapponesi del Vissel Kobe ma sta temporeggiando proprio in virtù dell'eventuale ritorno a Torino (se ne andò nell'estate 2016 da svincolato), i radar della Vecchia Signora sono puntati anche su Martins Skrtel, centrale classe '84 ex Liverpool e in scadenza a giugno col Fenebahce, sul classe '86 del Valencia Ezequiel Garay (vecchio pallino dei bianconeri), ma anche sullo svincolato Gary Cahill, rimasto libero dopo l'esperienza al Chelsea, e sul difensore del Parma Bruno Alves, assistito da Jorge Mendes e grande amico di Cristiano Ronaldo. Più complicate le piste che conducono a Branislav Ivanovic dello Zenit San Pietroburgo e ad Andreas Christensen del Chelsea.