E' già Antonio Conte contro Massimiliano Allegri, in palio c'è la Juve. L'ex tecnico bianconero, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, non si è risparmiato alcune frecciatine all'attuale allenatore. Eccole:



"Il primo anno finimmo imbattuti e il terzo abbiamo fatto il record di 102 punti. Oggi la Juve, che pure ha fatto un campionato straordinario, non potrà eguagliare quel risultato".



"Non sono un gestore, non credo che l’obiettivo di un allenatore sia fare meno danni possibili, trovo umiliante per la categoria dire una cosa del genere. Io voglio incidere"



"Ajax? Parliamoci chiaro ci sono squadre più forti, ha undici giocatori effettivi, giocatori che hanno voglia di correre con e senza palla, andare avanti, difendersi in avanti e non in braccio al portiere".



"Io, Allegri e la Champions? Parliamo di cicli totalmente diversi. Io prendo una Juve non protagonista assoluta, anzi scomparsa dalla Champions. Avevamo giocatori buoni con poca esperienza, tranne Pirlo, in Champions. Sono sempre partito da situazioni difficili e sono riuscito a conquistare la vetta. La Juve oggi è cresciuta, la struttura è al livello della prima 3-4 al mondo".