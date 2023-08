Prosegue l'opera di sfoltimento dell'organico della Juventus.



Il prossimo giocatore destinato a fare le valigie e salutare Vinovo è Koni De Winter. Dopo un lungo tira e molla, durato almeno un paio di settimane, la dirigenza bianconera appare ormai ad un passo dal trovare l'accordo con quella del Genoa per il trasferimento in Liguria del 21enne difensore belga appena rientrato dal prestito all'Empoli.



L'operazione dovrebbe avvenire sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù che diverrà obbligo nel caso in cui la formazione di Alberto Gilardino dovesse raggiungere la salvezza nel prossimo campionato di A. In tale circostanza il Grifone verserà nelle casse juventina 10 milioni di euro. Proprio quest'ultimo aspetto è stato a lungo l'oggetto del contendere tra le due società. I piemontesi volevano infatti un riscatto obbligatorio basato solo sulle presenze e le prestazioni individuali del ragazzo, mentre i liguri pretendevano di legarlo ai risultati di squadra. Alla fine a prevalere dovrebbe essere quest'ultima linea, con il Genoa che però ha accettato di alzare la cifra del riscatto, portandola dai 7 inizialmente proposti ai 10 poi effettivamente definiti.



In caso di fumata bianca De Winter, che è stato il primo calciatore belga nella storia della Juventus oltre che il più giovane titolare bianconero in una gara di Champions League, arriverebbe a Genova nei primi giorni della prossima settimana.