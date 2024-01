Juve, è fatta per Djalò: tutti i dettagli

Mentre continua la ricerca al centrocampista, la Juventus è pronta ad accogliere il primo rinforzo di gennaio:, portoghese classe 2000 che i bianconeri stavano trattando da tempo. Tra martedì e mercoledì sono previste le visite mediche del giocatore che sulla carta prenderà il posto di Huijsen girato in prestito alla Roma.- Djalò arriverà a Torino per. In queste ore sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli e ora Djalò è pronto per trasferirsi in Italia: sul tavolo pronto un contratto da quattro anni, con scadenza fissata per giugno 2028.- Djalò lascerà il Lille dopo quattro stagioni durante le quali ha totalizzato più di 100 presenze segnando anche tre gol.ma la Juve è stata rassicurata sulle condizioni fisiche e sul recupero dall'infortunio. In questo senso saranno decisive le visite mediche.- Fino a qualche settimana fa per Djalò. I nerazurri si erano mossi prima di tutti con l'entourage del giocatore, l'obiettivo era trovare l'accordo subito per poi prenderlo a zero a giugno alla scadenza del contratto. Il difensore però voleva lasciare subito il Lille, aveva bisogno di cambiare aria senza aspettare ulteriormente e così la Juve ha fatto lo scatto decisivo avendo la possibilità di portarlo subito in Italia.