Dopo il 2005 Boende dall'Anderlecht, la Juventus è ad un passo dal definire un altro colpo di prospettiva. Andreas Aalbu, direttore sportivo dell'Ullensaker/Kis, ha confermato l'imminente sbarco a Torino del trequartista classe 2004 Elias Solberg.



"Giovedì prenderemo un treno per Torino", conferma il padre del ragazzo ad aftenposten.no, mentre l'agente spiega la scelta della Juventus: "C'era molto interesse da parte di altri club europei, abbiamo deciso di puntare sulla Juventus per via delle strutture, del lavoro quotidiano e di un grande settore giovanile".