Dopo aver fatto bene nel ritiro estivo con la Juventus, Filippo Ranocchia andrà a giocare in Serie B per trovare la continuità necessaria a crescere. Il centrocampista classe 2001, che nell'ultima stagione ha raccolto 29 presenze con la Juve U23, si trasferirà al Vicenza con la formula del prestito secco per una stagione. Era una notizia già nell'aria da diversi giorni, ma adesso dopo gli ultimi dettagli la trattativa tra i due club è in chiusura e l'ufficialità è attesa nelle prossime ore.