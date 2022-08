Acquisto in prospettiva per la Juventus, che ha chiuso per l'arrivo di Tommaso Mancini dal Vicenza. Attaccante classe 2004, il ragazzo arriva in bianconero per circa 2,5 milioni di euro compresi bonus e verrà aggregato alla nuova Under 23 di Massimo Brambilla.



CHI LO VOLEVA - Considerato uno dei migliori giovani italiani, su Mancini avevano messo gli occhi anche Roma e Borussia Dortmund, ma la Juventus ha anticipato la concorrenza accontentando le richieste del Vicenza. Sfumato quindi il trasferimento al Milan, che fino a qualche giorno fa è stato a un passo dal giocatore: i rossoneri stavano per chiudere l'affare, saltato all'ultimo perché indispettiti dalle richieste del papà del giocatore. La Juve ha trovato accordo totale con tutte le parti, Mancini è pronto a vestirsi di bianconero.