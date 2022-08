Arkadiusz Milik alla Juventus, ci siamo. E' tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante polacco dal Marsiglia ai bianconeri, che hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso (2 milioni complessivi tra parte fissa e bonus) con opzione di riscatto fissato attorno a quota 8 milioni. L'ex Napoli, che questa mattina si è allenato regolarmente, ha avuto l'ok per partire dal suo club e dagli agenti, che ieri hanno sistemato tutti i dettagli con Arrivabene e Cherubini: contratto fino al giugno 2026 con ingaggio di poco superiore ai 3 milioni netti. E' atteso in giornata a Torino per visite e firme. Sarà dunque Milik il vice Vlahovic e non Depay, per il quale non è stato raggiunto un accordo economico.