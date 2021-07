Manca solo l'ufficialità ma Tarik Muharemovic sarà un nuovo giocatore della Juve. il difensore centrale bosniaco classe 2003 si è svincolato dagli austriaci del Wolfsberger, con cui nella scorsa stagione ha totalizzato 5 presenze di cui 4 da titolare, e verrà aggregato all'under 19, con la possibilità di passare in under 23.