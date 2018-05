Il mercato della Juventus è entrata nel vivo. Domani potrebbe essere il giorno giusto per vedere Emre Can a Torino mentre in casa Juve sono già stati definiti gli acquisti di tre italiani che dovrebbero concorrere a ricostruire l'ossatura della squadra futura. Caldara e Spinazzola torneranno dall'Atalanta, Darmian sarà bianconero per una cifra vicina ai 13 milioni di euro e nelle prossime ore si potrebbe sbloccare anche il trasferimento di Perin con il Genoa.