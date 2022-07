Pogba, Di Maria e non solo. Perché la Juventus lavora al presente ma anche in prospettiva, e in questi giorni ha chiuso anche l'arrivo di Kenan Yildiz. Trequartista classe 2005, arriva dal Bayern Monaco dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili prima di arrivare a Torino. Il giocatore è già arrivato a Torino, ha trascorso la giornata di ieri al J Hotel e ormai mancano solo gli annunci ufficiali. Yildiz dovrebbe essere aggregato inizialmente alla Primavera di Paolo Montero che lo studierà da vicino, ma non è escluso che possa trovare spazio anche nell'Under 23.



L'ALTRO BABY - La Juve ha superato la concorrenza del Barcellona che l'aveva messo da tempo nel mirino per provare a strapparlo ai bianconeri, ma lo scatto dei giorni scorsi è stato decisivo. Secondo acquisto in prospettiva per la Juventus dopo quello di Srdoc - altro 2005 - preso dal Rijeka.