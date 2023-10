si sfideranno, in un match valevole per l'11esima giornata di. Viola e bianconeri arrivano a questo appuntamento con stati d'animo opposti:, seconda in classifica, arriva da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali per 1-0 sul Verona con gol al 96°, mentreè reduce da due sconfitte di fila, l'ultima delle quali rimediata in trasferta contro la Lazio, e anche in questo caso in pieno recupero, al 95°.Quellapiù accese e sentite del calcio italiano, in particolare da parte della tifoseria viola, che in particolare dalla sfida scudetto del 1982, culminata con il tricolore della seconda stella da parte dei bianconeri, ha covato e poi nutrito un profondo sentimento di rivalità e rivalsa.Sono stati tanti, infatti, gli affari fra questi due club. Ripercorriamo i più importanti, dal primo, che ebbe come protagonista, a quello tutt'ora in corso, legato al riscatto di, attualmente in prestito dalla Juve alla Fiorentina.