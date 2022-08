La Juventus e la Fiorentina hanno messo gli occhi su un gioiellino delle giovanili del Porto. Si chiama Serif Nhaga, classe 2005, pronto a compiere 17 anni dal 1 settembre. Terzino sinistro, è una delle più grosse promesse del settore giovanile del Porto che ha proposte da Francia, Spagna e ora anche Italia dove Juventus e Fiorentina si sono attivate. Una scommessa per il futuro a costo zero visto il contratto a scadenza, dopo le sue grandi prove in Youth League e non solo.



Da terzino sinistro, Nhaga ha segnato 9 gol in 28 partite e potrebbe presto cambiare maglia.