Apre ufficialmente oggi la sessione invernale del calciomercato 2021 con Juventus e Genoa già pronte a mettere finalmente nero su bianco l'operazione Rovella.



Dopo settimane di trattative e un'intesa raggiunta ormai da qualche giorno, le due dirigenze sono ora all'opera per limare gli ultimissimi dettagli di un'operazione ormai definita. Il piano di lavoro prevede che per prima cosa il 19enne lombardo rinnovi il suo contratto con il Grifone. Una mossa preliminare al passaggio del ragazzo in bianconero per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Un passaggio solo di proprietà, visto che Rovella resterà in rossoblù in prestito almeno fino al termine di questa stagione. Ma non è da escludere che il suo soggiorno in Riviera possa allungarsi fino al giugno 2022.



Nell'accordo, poi, rientreranno i profili di altri giovani giocatori in ottica bianconera pronti a trasferirsi temporaneamente a Pegli. Tra questi quasi certamente ci sarà Manolo Portanova che nel suo viaggio in Liguria potrebbe essere accompagnato anche da uno fra Franco Tongya ed Elia Petrelli.