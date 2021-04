Il portiere Mattia Perin, in prestito dalla Juventus al Genoa, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Qualunque apprezzamento fa piacere quando lavori con impegno. Ho 28 anni, ma già dieci stagioni di A alle spalle. Sono morto e risorto un po’ di volte, questa sarebbe l’ennesima. Cerco di alzare sempre l’asticella, sono ambizioso. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma prenderò quello che mi darà la vita, sapendo di ricevere quello che mi sarò meritato".



"Il mio modello è Buffon, da bambino sognavo di potermi allenare con lui ed è successo davvero in Nazionale e alla Juve. Fantastico".