#Juve, anche Moise #Kean è arrivato alla Continassa per le visite e l'inizio del raduno estivo. pic.twitter.com/pa48DppydX — calciomercato.com (@cmdotcom) July 11, 2023

Dopo il primo giorno di raduno estivo iniziato ieri, in casa Juventus prosegue il reintegro in gruppo e le visite mediche di inizio annata per altri elementi della rosa che sarà a disposizione di. Fra i tanti giocatori attesi oggi alla Continassa ci sono anche uomini mercato o che il neo-ds Cristiano Giuntoli sta provando a piazzare. Uno su tutto, per cui è scattato il rinnovo automatico di un anno a 6,5 milioni di euro annui al termine dell'ultima stagione, ma anche potenziali uscite utili per le plusvalenze comeo i babyOltre ai già citati Alex Sandro, Gatti e Locatelli, sono attesi alla continassa anche Moise Kean e Daniele Rugani. Oltre a loro anche i baby Sersanti, Cerri e Mancini- Accolto con grande entusiasmo il bomber italiano Moise Kean, c'è chi azzarda un coro che allontana l'obiettivo mercato Lukaku per lui.