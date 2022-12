Appuntatevi questo nome:. Da qualche giorno è disponibile la relazione con la quale spiega nel dettaglio le motivazioni che lo hanno indotto a quella decisione. Non solo: nel medesimo documento ci sono anchein quanto fotografano una situazione diversa da quella presentata finora dall’accusa.quindi di un addetto ai lavori e non di azzeccagarbugli trovati sui social. È una possibile chiave di lettura di come potrebbe andare a finire l’intera vicenda giudiziaria riguardante la Juve, magari meno peggio di come se la immaginano (o sperano) in tanti.Fa però specie come alcune testate, finora quotidianamente così prodighe di dettagli ed intercettazioni sull’inchiesta Prisma,Nel senso che una piccola parte era stata utilizzata quando - circa un mese fa - lo stesso GIP spiegò perché non aveva autorizzato gli arresti domiciliari per AA. Ma si fermava a questo. L’intera relazione è disponibile solo da pochi giorni e nessun media l’aveva potuta quindi pubblicare prima. Ed eda parte di tutte quelle testate che stanno seguendo con estrema attenzione l’intera vicenda giudiziaria.Quando però, le medesime, dedicano trafiletti o semplici brevi ad un’inchiesta identica sul falso in bilancio che sta conducendo, in parallelo alla Prisma,Forse perché la linea editoriale impone questo. Ergo, se dal Tribunale esce anche solo una velina pro Madama, la si accartoccia o viene derubricata alla voce “roba vecchia”., a cominciare da quanto dice sulle plusvalenze: una prassi “costante” e “diffusa”, da indurre il giudice a pensare non ci sia stata malafede nella loro applicazione da parte della Juventus, eil magistrato torinese la ritiene legata “ad unnon più attuale”, ovvero la pandemia da covid 19, che determinò quella manovra stessa causa anche “gli esorbitanti danni economici” provocata dalla forza chiusura degli stadiQuanto poi ai soggetti indagati, il GIP specifica cheE la società in cui lavoravano è una delle più importanti a livello internazionale, quotata in Borsa e quindi “ragionevolmente molto attenta e sensibile alle conseguenze di eventuali indagini a proprio carico”.Non mi paiono osservazioni giornalisticamente di scarso interesse, soprattutto perché – ribadisco – fatte da un magistrato al di sopra delle parti. Di sicuro non partigiano come probabilmente lo è qualche redazione.