Dovevano essere tra i grandi colpi di questo mercato estivo, e invece, complice anche la loro testardaggine, Gonzalo Higuain e Mauro Icardi rischiano di restare al palo. Ossia di proseguire con Juventus e Inter, dove le chance di giocare nella prossima stagione sono limitate in un caso, pari praticamente a zero nell'altro. Il Pipita non vuole saperne di andare alla Roma, Maurito ha puntato i piedi ed è pronto ad adire le vie legali contro i nerazzurri: la situazione di stallo ha convinto gli analisti Snai che ormai è troppo tardi per cambiare casacca e così nelle scommesse sul loro futuro, la permanenza alle attuali squadre è diventata l'opzione favorita. Per Higuain restare alla Juve, dopo che la quota sul passaggio alla Roma era scesa a livelli bassissimi, vale 1,72 (a 2,00 il trasferimento ai giallorossi), mentre per Icardi ancora all'Inter si scende a 1,70, con il passaggio alla Juve dato invece a 2,50.