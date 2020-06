Fernando Garcia, agente di Emerson Palmieri, è intervenuto ai microfoni di fcinter1908.it per provare a fare chiarezza in merito al futuro del suo assistito, accostato a Inter e Juve: "Al momento è tutto fermo. Non abbiamo avuto contatti con nessun club, nemmeno con l’Inter. Non abbiamo mai parlato con mister Conte. Ritorno in Italia? Non so, vediamo. Ha ancora tre anni di contratto col Chelsea".