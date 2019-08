Chissà cosa pensano in Argentina del nostro mercato. O meglio, del mercato dell’Inter e della Juventus. Da anni stiamo invidiando l’Albiceleste per la straordinaria ricchezza dei suoi attaccanti: Messi su tutti, poi Aguero, ma anche Dybala, Higuain e Icardi. I primi due restano rispettivamente al Barcellona e al Manchester City, due club ben contenti di tenersi stretti giocatori di quel livello. Juve e Inter, invece, mettono sul mercato la bellezza di 546 gol, quanti ne hanno realizzati Higuain (32 anni, 295 reti), Dybala (26 anni, 116 reti) e Icardi (26 anni, 135 reti). Se non possiamo definirli tutt’e tre “indesiderati” (Maurito lo è, eccome), di sicuro sono considerati giocatori utili solo per arrivare ad altri obiettivi sul mercato.



Confessando la nostra ingenuità calcistica, risulta difficile comprendere come la Juventus - che peraltro con Sarri ha deciso di puntare al bel gioco - possa decidere di scambiare il talento di Dybala con i muscoli di Lukaku. Certo, il belga è di più facile collocazione in campo, ma giocando con un solo pallone è meglio (per spettatori e compagni) che finisca fra i piedi dell’argentino. Lì canta. Fra i piedi di Lukaku, urla.



Ci sono mille e più ragioni per cederli, nessuna è però catalogabile nella tecnica, nessuna si può avvicinare all’incapacità di saper fare il proprio mestiere. Higuain e Icardi sanno fare gol come pochi altri al mondo. Hanno sbagliato, per ragioni diverse, l’ultima stagione, ma nel 2017-18 l’interista aveva segnato 29 gol in 36 partite di campionato, il Pipita era arrivato a 23 in 50 partite ufficiali, l’anno prima a 32 in 55 gare. Quanto a Dybala, nella stagione 2017-18 aveva firmato 26 gol in 46 partite, poi è arrivato Ronaldo e la scena è cambiata.



Non sappiamo come finirà questo giro, come si concluderanno gli scambi. Ma Juve e Inter devono stare attente soprattutto a non rinforzare squadre che lottano per la Serie A e/o per la Champions League. Potrebbero avere dei brutti rimpianti.