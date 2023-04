Tra le occasioni di mercato che si possono pescare in Italia c’è Wilfried Singo. O meglio, ci sarebbe: l’esterno del Torino ha il contratto in scadenza a giugno 2024, il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno è concreto e per questo, se non dovesse rinnovare, il club granata può pensare di venderlo con lo sconto in estate. Il giocatore è stato accostato a più riprese alla Juventus a caccia di un vice Cuadrado e potrebbe far comodo anche all’Inter in caso di cessione di Dumfries.



CONTATTI PER IL RINNOVO - La priorità del Torino al momento è quella di prolungare il contratto di Singo, sul quale è vigile anche la Roma: in occasione della gara di campionato col Napoli, racconta Tuttosport, il presidente Cairo ha avuto un primo contatto con l’agente del giocatore per provare a mettere le basi di una trattativa che deve ancora entrare nel vivo.



L’OCCASIONE - Dall’altra parte ci sono le richieste di Juric, allenatore esigente che ha già mandato un messaggio alla società: “Rimango solo se teniamo i giocatori migliori”. Singo compreso. Che non è mai stato un bomber ma ultimamente ha il piedino caldo: nelle ultime cinque partite ha fatto due gol, a Cremonese e Lecce. Il Toro non vuole perderlo a zero e tenta l’approccio per il rinnovo, ma in caso di mancato accordo occhio al futuro: per Juve e Inter può essere l’occasione giusta di mercato.