Tra i tanti nomi accostati sia all'Inter che alla Juve c'è anche quello di Gabriel Jesus. In particolare ai nerazzurri per l’eventuale dopo Lautaro Martinez e ai bianconeri vista la cessione sempre più vicina di Gonzalo Higuain. Il Manchester City - assicurano in Inghilterra - ascolterà offerte solo se superiori ai 63 milioni di euro. Non è ancora un vero e proprio duello di mercato, ma entrambe le società sono informate sulla richiesta del City.