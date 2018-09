E' Sami Khedira il capitano della Juventus nella sfida contro il Sassuolo. Senza Giorgio Chiellini (che gode di un turno di riposo in vista della Champions League) Allegri ha scelto il tedesco. Il vice capitano è Paulo Dybala. Senza Chiellini e con Andrea Barzagli, out per infortunio, non sarà dunque né Bonucci, secondo per presenze con i bianconeri nella rosa attuale, né la Joya ad avere la fascia al braccio. Importante segnale per Khedira, proprio nella settimana in cui ha rinnovato in settimana il suo contratto fino al 30 giugno del 2021.