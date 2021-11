La Juventus guarda ai propri conti e anche in seguito all'inchiesta della Procura di Torino, si interroga sulle scelte che hanno costretto il club a puntare fortemente sul fenomeno delle plusvalenze per mettere a posto i conti. Il peccato originale, secondo Tuttosport, è stata l'ambizione di prendere Cristiano Ronaldo, un affare che ha portato in profondo rosso i conti e che ha anche portata alla rottura con Beppe Marotta, ora ad dell'Inter.