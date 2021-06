Prende sempre più corpo l’opzione ricapitalizzazione per la. La crisi finanziaria scatenata dal Covid-19 ha piegato tutti i club, anche quelli che vantavano i più brillanti bilanci, per questo ognuno, nel proprio orticello, valuta la strategia migliore per fronteggiare le difficoltà economiche. La società bianconera chiuderà il bilancio con un rosso pesante, per questo si fa avanti