Juventus e Lazio si affronteranno per la Supercoppa italiana 2019 e con ogni probabilità lo faranno in Arabia Saudita sotto Natale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte infatti, si va verso questa soluzione: gli accordi firmati con la Lega Calcio consentono al governo saudita di scegliere i due anni su quattro nei quali ospitare la manifestazione (il primo è stato la precedente, che ha visto i rossoneri prevalere sul Milan il 16 gennaio) e ha manifestato interesse per ospitare la manifestazione, a Gedda o Riad. Juve riluttante, Lazio più propensa a questo tipo di soluzione ma in ogni caso l'ultima parola spetta al governo saudita. Lunedì l'assemblea di Lega, nella quale arriverà l'ufficialità della decisione: salvo imprevisti, la Supercoppa si giocherà ancora in Arabia.