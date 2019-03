Tutti vogliono Joao Felix: il gioiellino del Benfica, classe 1999, sta disputando una stagione davvero sopra le righe con le Aguias e ha attirato l'attenzione di parecchie big europee, tra cui le italiane Juventus e Milan. Il portoghese, trequartista e all'occorrenza seconda punta, si è rivelato decisivo nella fondamentale trasferta di Porto al Do Dragao, dove la squadra di Lisbona si è imposta per 2-1 grazie al gol e alla gran partita disputata dal proprio leader tecnico, compiendo il sorpasso sui Dragoes in testa alla classifica.



TRA RUI COSTA E BERNARDO SILVA, JOAO FELIX DA RECORD - Solo l'ultima perla di una stagione da urlo: nove reti e cinque assist in sedici presenze fin qui disputate, con la fantastica media di un gol ogni 150 minuti. Il nazionale portoghese Under 21, scippato dal Benfica proprio al Porto, dove ha trascorso sette anni nelle giovanili, è molto abile tecnicamente ed è dotato di un grande senso del gol, come testimoniano i numeri, ma può giocare anche sulle fasce e come ala, tanto da essere paragonato a un mostro sacro come Rui Costa, che a Milano ricordano molto bene, e più recentemente al Citizen Bernardo Silva. Il più giovane debuttante di sempre con la seconda squadra delle Aquile, a 16 anni e 312 giorni, ha un contratto fino al 2023, ma lascerà verosimilmente il Portogallo già nella prossima stagione.



PERCHE' LA JUVE CI CREDE: CR7, LA CLAUSOLA E MENDES - Il sogno di Joao Felix è quello di giocare accanto all'idolo Cristiano Ronaldo: al momento per lui c'è una clausola da 120 milioni di euro, ma il Benfica vuole blindarlo alzandola a 200 milioni. Oltre a Juve e Milan, anche Bayern, West Ham, Monaco, PSG, Barcellona, Atletico e Dortmund sono interessate al ventenne. La Juventus lo conosce bene, perché gli uomini del ds Paratici lo seguono dai tornei giovanili col Portogallo, e il rapporto con Mendes, dopo le operazioni Ronaldo e Cancelo,, potrebbe essere decisivo: durante la cena al Globe Soccer di Dubai, il superagente ha avanzato l'idea come opportunità di investimento a costi molto alti, oltre i 30/40 milioni. ​





PERCHE' IL MILAN CI CREDE: RUI COSTA E L'INVESTIMENTO DI ELLIOTT - Il Milan punta invece sulle ottime relazioni pervenute dallo scouting e il rapporto privilegiato con Manuel Rui Costa, dirigente del Benfica, che ha consentito alla dirigenza di prendere informazioni: Leonardo lo apprezza molto e potrebbe anche decidere di effettuare un sacrificio economico importante per lui, con il beneplacito di Elliott. Insomma, Joao Felix è un calciatore da prendere assolutamente: la speranza è che riesca a spuntarla un club italiano. ​



