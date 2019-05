Allenamento a porte aperte in casa Lazio in vista dell’ultima gara di campionato contro il Torino. Oltre 5mila i tifosi che hanno raggiunto le tribune del Fersini per salutare la squadra, vincitrice della Coppa Italia lo scorso 15 maggio all’Olimpico con l’Atalanta. È andata in scena alle 16 l’amichevole contro il Città di Rocca di Papa, formazione dilettantistica di prima categoria. La gara è terminata 10-0 grazie ai gol di Capanni (tripletta), Immobile (doppietta), Bastos, Romulo, Zitelli, Cataldi e un’autorete. A Simone Inzaghi, accostato anche alla panchine di Juventus, Milan e Siviglia, un tifoso ha dedicato uno stendardo con scritto: “Simone Inzaghi a vita”. Un attestato di stima per l’allenatore, che nei prossimi giorni incontrerà il presidente Claudio Lotito per decidere del proprio futuro.