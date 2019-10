Il fantasista della Dinamo Zagabria e della Spagna Under 21 Dani Olmo, seguito anche da Juventus e Milan, ha concesso una lunga intervista ad As: "Euro 2020? Lavoro per questo. So che è molto difficile ci sono giocatori molto bravi, ma ho fiducia in me stesso e nel mio lavoro. So che se farò bene con la mia squadra, avrò delle possibilità. Vorrei andare anche alle Olimpiadi, giocarle con la Spagna sarebbe un sogno. È una competizione speciale e non tutti i calciatori hanno l'opportunità di giocarci. Poi andare in una big? Sì, l'ho sempre detto. Sono in un grande club come la Dinamo e sto giocando ai massimi livelli in Champions, per crescere devo continuare a dare il massimo qui dove sono molto felice".