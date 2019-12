I rapporti sono tornati buonissimi.: scambi di idee, confronti di mercato, opportunità potenziali da tenere in considerazione. Perché ai rossoneri piace tantissimoche la Juve non vende a cuor leggero, tutt'altro; i bianconeri si sono informati sulle varie situazioni contrattuali delicate del Milan, le parti hanno ottimi rapporti e per questodopo l'estate di Higuain, Bonucci, Caldara & co.- In particolare,anche a un club italiano proprio come quello rossonero. Le complicazioni per Zlatan Ibrahimovic rimangono, ecco perché il croato può essere un'opportunità gradita e Paratici ha ribadito l'. Uno scenario che al momento però rimane vincolato alla Juventus: Boban, Maldini e Massara sperano ancora in Ibrahimovic e, né il croato stesso ha fatto sapere la propria opinione su un potenziale trasferimento al Milan. Un'idea nata dalla Juve quindi, disponibilità a parlare di Mario. La dirigenza rossonera prende tempo, si deciderà più avanti. Perché "le alternative non mancano", parola di Maldini. E i dialoghi tra Milan e Juve sono ripartiti.