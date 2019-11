Ha parlato ai microfoni del Mirror il ds del Salisburgo ​Christoph Freund e, naturalmente, l'argomento non poteva che essere il futuro della stellina ​Erling Haaland: "Sono state scritte tante sciocchezze nelle ultime settimane" ha esordito. "Al momento non ho ancora parlato con nessun club e non credo arriveranno offerte per la sessione invernale. La crescita di Erling è inarrestabile. A breve farà il salto di qualità".

Dal canto suo Haaland ha espresso ai giornalisti austriaci il suo desiderio per il futuro: "Voglio diventare il migliore. Ho sognato di giocare per le migliori squadre del mondo per tutta la mia vita e mi piace tantissimo il calcio inglese". Sarà dunque in Premier il futuro del nuovo baby fenomeno del calcio?